Borderlands 4 | sono in arrivo tanti DLC gratis ed a pagamento conferma Gearbox

Il mondo di Borderlands si prepara a espandersi ancora una volta con l’arrivo del quarto capitolo, previsto per il 12 settembre. Dopo lunghe speculazioni sui prezzi, il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, ha confermato che Borderlands 4 sarà venduto a 69,99€, smentendo ipotesi di costi maggiori. Ma la vera sorpresa? Sono in arrivo tanti DLC, gratis e a pagamento, pronti a rivoluzionare l’esperienza di gioco. La saga sta per diventare ancora più epica!

Il mondo di Borderlands si prepara a espandersi ancora una volta con l'arrivo del quarto capitolo della celebre saga looter shooter, previsto per il 12 settembre. Dopo lunghe speculazioni sul prezzo, il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, ha confermato con entusiasmo che Borderlands 4 verrà venduto a 69,99€, smentendo ipotesi su un possibile aumento fino a 80 dollari. Pitchford ha inoltre chiarito che non sarà previsto alcun accesso anticipato a pagamento, scelta controcorrente rispetto a molte uscite recenti, puntando su un'esperienza equa per tutti sin dal day one. Il vero cuore dell'annuncio, però, riguarda il supporto post-lancio.

