borderlands 4 nuove informazioni su gameplay storia e tanto altro del nuovo looter shooter di gearbox

Borderlands 4 segna un deciso passo avanti per la saga looter shooter di Gearbox, presentandosi come una sorta di “soft reboot” che intende aggiornare la formula vincente con elementi di novità coraggiosi e ambiziosi. Come condiviso dalle nuove anteprime, ambientato su Kairos, un pianeta dominato dal tirannico e immortale Timekeeper, il gioco abbandona Pandora per un’ambientazione più cupa e narrativa più seria, senza però rinunciare al classico umorismo folle e satirico della serie. In termini di gameplay, la prima cosa che salta all’occhio è la mobilità: i cacciatori della Cripta ora possono muoversi in ben cinque nuovi modi – tra cui doppio salto, planata, dash laterali, rampino e perfino nuoto – rendendo l’azione più dinamica e frenetica che mai. 🔗 Leggi su Game-experience.it