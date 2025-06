Boom Napoli accelerata decisiva | il Bologna cerca il sostituto

Napoli accelera con decisione nel mercato, pronta a piazzare un colpo strategico. Mentre il Bologna cerca il sostituto ideale per Vincenzo Italiano, il club partenopeo non si ferma: dopo aver già puntato su Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, ora si concentra su un nuovo obiettivo di alto livello. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono determinati a mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte, allestendo una squadra competitiva e vincente.

