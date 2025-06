Boom di rifiuti tessili abbandonati a Prato la procura chiede più strumenti per fermare il trasporto abusivo

In un quadro di crescente emergenza ambientale, Prato si trova a fronteggiare un boom di rifiuti tessili abbandonati che minacciano il territorio. La procura ha chiesto strumenti più efficaci per fermare il trasporto abusivo, dopo aver riscontrato oltre 800 tonnellate di materiali sversati illegalmente tra vari comuni della provincia. Un allarme che richiede azioni immediate e strategie condivise per tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

PRATO – Nei territori dei comuni di Prato, Carmignano, Montemurlo, Calenzano, Poggio a Caiano e Vaiano – sulla base dei dati forniti da Alia Servizi Ambientali spa e dalle verifiche di quanto emerso dai procedimenti trattati dalla prociura, nei cui ambiti in numerosissimi casi sono stati emessi provvedimenti di sequestro – si è accertato che sono stati abbandonati e successivamente smaltiti rifiuti tessili per complessive 819 tonnellate nell’anno 2024 e per 252 tonnellate nei primi quattro mesi del 2025, in tal modo segnando un incremento consistente rispetto agli anni precedenti. Con riferimento al 2023, infatti, il fenomeno afferiva a 154 tonnellate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

