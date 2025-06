BOOM! CLERICI VENIER E CARLUCCI | I NUMERI LI FACCIAMO NOI DELLA TV GENERALISTA.

Le regine della televisione italiana si uniscono in una copertina storica di Vanity Fair: Antonella Clerici, Mara Venier e Milly Carlucci. Tre donne che, con passione e talento, hanno rivoluzionato il modo di fare intrattenimento e informazione sulla Rai. La loro influenza si sente forte, e ora, più che mai, sono pronte a scrivere nuove pagine di successo. Perché, quando si tratta di numeri, queste icone della tv fanno sempre la differenza.

Antonella Clerici, Milly Carlucci e Mara Venier per Vanity Fair (Foto: Joseph Cardo) Vanity Fair con una copertina destinata ad entrare nella storia del celebre settimanale celebra Antonella Clerici, Mara Venier e Milly Carlucci, le tre conduttrici simbolo della Rai. “Nostre Signore della Tv. Tre donne che hanno cambiato la televisione” è il titolo scelto per la prima pagina. Una foto tutte e tre insieme, le regine di Rai1 tra cooking, talk e talent show amatissimi. “I numeri li facciamo noi, quelli della tv generalista. A me piace andare in onda ogni giorno: è impegnativo, ma ti dà il polso del pubblico. 🔗 Leggi su Bubinoblog