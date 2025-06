BOOM! Barbara D’urso spunta clamorosamente nei palinsesti provvisori di Rai 1

Ora, con le nuove decisioni, il ritorno di Barbara D’Urso su Rai 1 sembra sempre più vicino, alimentando attese e curiosità tra i telespettatori. La sua presenza potrebbe segnare una svolta interessante nel panorama televisivo, svelando nuovi equilibri e strategie. La domanda che tutti si pongono è: sarà davvero questa la volta buona per il grande ritorno della conduttrice napoletana? Restate con noi, perché i prossimi giorni saranno decisivi.

Di un progetto in prima serata su Rai 1 per la reietta D'urso, siete stati informati in anteprima da Davide Maggio. Così come siete stati aggiornati dei sopraggiunti niet dei capoccia della tv pubblica che hanno sbarrato la strada alla rentrée della conduttrice napoletana. Se inizialmente l'inclusione di Barbara nei palinsesti Rai era da escludere in nome di una pax televisiva che non minasse equilibri delicati tra poli concorrenti, adesso è diventata una patata bollente che rimbalza da un piano all'altro di Viale Mazzini, anzi di Via Asiago. Parrebbe proprio che qualcuno abbia preso a cuore il ritorno in video dell'ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque e, udite udite, Davide Maggio può annunciarvi in anteprima che nelle bozze dell'Offerta TV 20252026 (in arrivo domani in CdA, seppur in via informale) è previsto uno show in prime time con Barbara D'urso; nello specifico, si tratterebbe di 8 puntate in onda il venerdì, a partire da gennaio, di quel Carramba in salsa d'ursiana che vi abbiamo anticipato mesi fa.

