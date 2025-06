Bonucci e Paletta tornano a scuola | ex Milan tra i banchi del corso UEFA

Bonucci e Paletta, ex milanisti, fanno il loro ritorno tra i banchi del corso UEFA A, simbolo di passione e competenza calcistica. Questa mattina, nella suggestiva sala conferenze del Museo del Calcio di Coverciano, si è aperto un nuovo capitolo formativo, arricchito dalla presenza di due figure di rilievo del Milan. Un’occasione unica per condividere esperienza, sapere e amore per il calcio, pronti a scrivere le prossime pagine di questa importante avventura.

Si è aperto questa mattina, nella sala conferenze del Museo del Calcio di Coverciano, il nuovo corso UEFA A: presenti due ex Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bonucci e Paletta tornano a scuola: ex Milan tra i banchi del corso UEFA

In questa notizia si parla di: corso - milan - uefa - bonucci

Ghisolfi a Casa Milan, incontro con Tare e Riso in corso: Saelemaekers e Abraham sul piatto - L'incontro tra l'agente Ghisolfi, il ds Tare e l'amministratore delegato Riso rappresenta un momento cruciale per il futuro della Roma.

Perché la FIGC non ha ancora dato un ruolo a questo signore? Soprattutto in Nazionale. Non è stato solo una bandiera con la maglia azzurra, ma ha dimostrato di essere un ottimo dirigente al Milan. Sarebbe il momento ideale per chiamarlo in Federazione e Vai su Facebook

Inaugurato il corso di allenatore UEFA A: anche Leonardo Bonucci tra gli allievi; Inaugurato il nuovo corso UEFA A: nella classe nomi molto noti del calcio italiano. Lezioni a Coverciano fino al 24 luglio; Inaugurato il corso di allenatore UEFA A: anche Leonardo Bonucci tra gli allievi.

Inaugurato a Coverciano il nuovo corso Uefa A - È stato inaugurato a Coverciano il nuovo corso Uefa A, il secondo massimo livello di formazione per un allenatore. Scrive msn.com

Milan, da Bonucci a Biglia: tutto sul maxi mercato e il nodo Uefa - Il Milan sta sfruttando lo spazio di azione derivante dalle regole del fair play finanziario Uefa. Segnala ilsole24ore.com