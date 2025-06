Bonny può atterrare al Mondiale per Club | una finestra per l’Inter!

L’Inter si prepara a rafforzarsi per il Mondiale per Club con l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, un obiettivo di mercato concreto e strategico. Il calciatore francese, già noto ai tifosi nerazzurri grazie alla sua esperienza al Parma e alla familiarità con Chivu, potrebbe unirsi alla squadra in tempi brevi, se l’accordo verrà concluso entro la scadenza stabilita. Una finestra di opportunità che potrebbe fare la differenza nel percorso internazionale dei nerazzurri.

Ange-Yoan Bonny potrebbe raggiungere i calciatori dell'Inter, impegnati negli USA per il Mondiale per Club, in caso di acquisto effettuato entro una certa data. LA SITUAZIONE – Ange-Yoan Bonny rappresenta il principale obiettivo dell'Inter per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il calciatore francese, che al Parma ha già avuto modo di lavorare con il tecnico Cristian Chivu, è stato individuato come il profilo giusto per arricchire l'attacco nerazzurro in considerazione del possesso di determinate qualità tecniche. Corsa, resistenza, capacità di saltare l'uomo: sono questi alcuni dei fattori che stanno spingendo l'Inter a chiudere per il suo acquisto.

