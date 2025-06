Bonny Inter valutazione alta del Parma ma i nerazzurri hanno la chiave per sbloccare tutto | si pensa a una contropartita

L’Inter accelera con determinazione verso il terzo grande colpo di questa sessione di mercato, puntando forte su Ange-Yoann Bonny del Parma. Con un’alta valutazione e un talento promettente, il francese rappresenta la chiave per sbloccare l’accordo, che potrebbe includere anche una contropartita. I nerazzurri sono pronti a fare il passo decisivo: il futuro di Bonny in nerazzurro si avvicina, e l’attesa è tutta da vivere.

Bonny Inter, proseguono serrati i contatti con il Parma per portare il francese a Milano. Secondo le ultime notizie, nell’affare potrebbe essere inserito Esposito. L’ Inter continua ad avanzare a grandi passi verso il terzo acquisto stagionale. Dopo i colpi Sucic e Luis Henrique, entrambi hanno esordito in nottata contro il Monterrey, il prossimo calciatore nella lista del DS Ausilio è Ange-Yoann Bonny. I nerazzurri lo corteggiano da tempo e da un paio di settimane vanno avanti i dialoghi con il Parma, che ha aperto alla cessione. Secondo gli ultimi aggiornamenti relativi alla questione, pedina fondamentale per accelerare le trattative potrebbe essere Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com