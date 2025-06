Bonny Inter si avvicina la chiusura con il Parma | le cifre dell’accordo

L’Inter si prepara a fare un grande passo nel calciomercato, avvicinandosi alla firma di Ange-Yoan Bonny. Con un accordo ormai quasi concluso e una cifra stimata intorno ai 25 milioni di euro, il giovane talento del Parma potrebbe presto sbarcare a Milano. La trattativa, in dirittura d’arrivo, promette di rafforzare ulteriormente la rosa nerazzurra. Tutti i dettagli sull’affare che sta facendo parlare il mondo del calcio.

Bonny Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato nei confronti dell’attaccante di proprietà del Parma. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, c’è l’accordo tra l’ Inter e Ange-Yoan Bonny: l’attaccante classe 2003 del Parma è pronto a vestire la maglia nerazzurra. L’intesa potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni, con una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. L’Inter punta forte sul giovane francese per rinforzare il reparto offensivo, orfano di Correa e Arnautovic, entrambi in uscita. Bonny, reduce da una stagione positiva con il Parma in Serie A — 6 gol e 4 assist — è un profilo che la dirigenza interista segue da tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, si avvicina la chiusura con il Parma: le cifre dell’accordo

L'#Inter è sempre più vicina all'accordo per #Bonny. Nei prossimi giorni si dovrebbe formalizzare l'intesa con il #Parma per una cifra di circa 25 milioni di euro.? @DiMarzio Vai su X

L’#Inter è pronta a chiudere il colpo #AngeYoanBonny. L’#attaccante classe 2003 del #Parma è ormai a un passo dal vestire nerazzurro ? l’accordo con il giocatore è stato raggiunto da giorni (2 milioni più bonus per 4 anni), mentre la trattativa con il cl Vai su Facebook

