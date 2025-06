Bonny Inter in vantaggio ma attenta a una rivale! La situazione – Sky

L'Inter si trova in vantaggio nell'affare Ange-Yoan Bonny, ma attenzione: una rivale sta scrutando ogni mossa. La corsa per assicurarsi il talento francese si farà infuocata nelle prossime settimane, e i nerazzurri dovranno accampare tutte le loro strategie per blindarlo. La sfida di mercato promette scintille, e il futuro di Bonny potrebbe riscrivere le carte del calciomercato estivo. Restate sintonizzati, perché tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro.

L'Inter non è l'unica squadra interessata a ingaggiare Ange-Yoan Bonny nella sessione estiva di mercato. I nerazzurri, infatti, devono stare attenti al possibile inserimento di una rivale che monitora da tempo il francese. LA SITUAZIONE – Ange-Yoan Bonny potrebbe diventare un calciatore dell'Inter nel giro di qualche settimana o trasformarsi nel protagonista di un tormentone di mercato che i nerazzurri vorrebbero decisamente evitare. La situazione attuale, infatti, racconta di dialoghi avanzati tra nerazzurri e Parma per il possibile trasferimento del francese a Milano, ma senza che si sia giunti a una conclusione definitiva.

