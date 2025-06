Bonny Inter c’è la stretta di mano col Parma! Le cifre dell’operazione | ecco cosa manca per la fumata bianca

L'Inter si avvicina sempre di più a un importante colpo di mercato: la stretta di mano con il Parma per Ange-Yoan Bonny sembra ormai vicina alla fumata bianca. Dopo un incontro cruciale e le ultime trattative, manca solo qualche dettaglio per formalizzare l’affare. Il Napoli resta in agguato, ma i nerazzurri sono decisi a blindare l’attaccante francese. Ecco cosa manca ancora per siglare ufficialmente l’accordo.

Il Napoli non molla. Gli uomini del calciomercato Inter nelle ultime ore hanno accelerato e intensificato i contatti col Parma per chiudere l'affare per Ange-Yoan Bonny. Il centravanti francese classe 2003 è balzato in cima alle preferenze dei nerazzurri, soprattutto dopo l'arrivo di Cristian Chivu come nuovo allenatore. Stando a quanto riferito da Sky Sport, nonostante l'inserimento e la concorrenza del Napoli di Antonio Conte, il club meneghino sarebbe vicinissimo a chiudere l'operazione dopo aver trovato un'intesa col club ducale intorno ai 23-25 milioni di euro.

