Bonny Inter arriva la risposta dell’attaccante | cosa serve per chiudere ora

L'Inter si prepara a fare sul serio per Ange-Yoan Bonny, il giovane talento del Parma che ha già dato il suo sì al trasferimento a Milano. La trattativa si scalda, ma cosa serve davvero per chiudere l’affare? Tra accordi economici e dettagli di mercato, l’Inter sta lavorando per portare a termine questa operazione strategica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul colpo che potrebbe rivoluzionare l’attacco nerazzurro.

Bonny Inter, arriva la risposta dell’attaccante del Parma all’ipotesi nerazzurra, vediamo cosa serve per chiudere ora il colpo . Il primo nome sulla lista dell’ Inter per rinforzare l’attacco è Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma. Il giovane francese ha già dato il suo ok all’operazione, entusiasta all’idea di trasferirsi a Milano e misurarsi con la Serie A. L’Inter è in contatto con il club emiliano per trovare l’intesa economica: la valutazione è di circa 25 milioni di euro, ma i nerazzurri contano di chiudere a 20 milioni più bonus, magari inserendo una contropartita tecnica. Non sarà Pio Esposito, considerato un talento da preservare e su cui mantenere il controllo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, arriva la risposta dell’attaccante: cosa serve per chiudere ora

