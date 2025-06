Bonny già al Mondiale con l’Inter? Accordo con il Parma | ecco cosa manca

L’Inter si avvicina con decisione a Ange-Yoan Bonny, talento del Parma che sta per diventare nerazzurro. Con già un accordo di massima sulla valutazione e alcune proposte sul tavolo, tra cui Sebastiano Esposito, la trattativa sembra pronta a sbloccarsi. La grande domanda ora è: manca davvero poco per vedere Bonny in nerazzurro e rafforzare il reparto offensivo dell’Inter?

L’Inter si avvicina sempre di più a Ange-Yoan Bonny. Secondo Sportmediaset, la trattativa è alle battute finali e l’attaccante classe 2003 del Parma, autore di 6 gol e 4 assist nell’ultima Serie A, potrebbe presto vestire il nerazzurro. Le due società hanno trovato un’intesa di massima sulla valutazione del cartellino, stimata tra i 23 e i 25 milioni di euro. Si sta discutendo anche dell’inserimento di Sebastiano Esposito come contropartita tecnica. Non è da escludere che Bonny possa unirsi alla squadra di Chivu già in vista del Mondiale per Club, considerando che la finestra di mercato utile sarà aperta dal 27 giugno al 3 luglio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

