Bonny all’Inter individuata la contropartita per chiudere col Parma – Sky

L'Inter accelera con decisione per Bonny, pronto a chiudere l'affare con il Parma. Dopo incontri e negoziati serrati, i nerazzurri hanno individuato la contropartita tecnica che potrebbe fare la differenza, portando l'attaccante del Parma sotto la guida di Cristian Chivu. Con una proposta complessiva di circa 22-23 milioni di euro, l'operazione sembra ormai a un passo dal perfezionarsi: la chiusura è vicina e il futuro di Bonny in nerazzurro si fa sempre più concreto.

L'Inter accelera per Bonny e prepara l'affondo decisivo per portare l'attaccante del Parma alla corte di Cristian Chivu. I nerazzurri hanno ormai trovato la formula giusta per convincere il club emiliano: un'operazione complessiva da 22-23 milioni di euro, ma con una parte cash ridotta grazie all'inserimento di una contropartita tecnica. CHIUSURA VICINA – L' Inter è sempre più vicina ad Ange-Yoan Bonny del Parma, la chiave per arrivare al francese è Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002, reduce dal prestito all' Empoli e titolare nel recente esordio dell'Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey, è il profilo individuato dalla dirigenza interista per sbloccare definitivamente la trattativa.

Dopo l'indiscrezione lanciata da http://FcInterNews.it nei giorni scorsi, ora stanno piovendo conferme: l'Inter è ormai a un passo dal chiudere l'acquisto di Ange-Yoan Bonny con il Parma e l'operazione includerà , salvo sorprese, una contropartita tecnica.

Repubblica - Inter, c'è il sì di Bonny: nell'affare da 20 mln col Parma probabile finisca una contropartita tecnica.

