Bonny a un passo dall’Inter! Dirigenza pronta a chiudere | le cifre dell’affare – Sky

L'Inter si avvicina a un affare da capogiro: Ange-Yoan Bonny, giovane talento francese in forza al Parma, sta per sbarcare a Milano. Con caratteristiche che ricordano il sostituto perfetto di Thuram, il club di Viale della Liberazione si prepara a chiudere la trattativa, rafforzando il reparto offensivo e puntando a una stagione all'insegna del successo. La firma è ormai questione di ore, e il mercato nerazzurro si infiamma.

L’Inter è pronta a piazzare il primo grande colpo in attacco per la nuova stagione: Ange-Yoan Bonny. Il club di Viale della Liberazione ha messo le mani sul giovane attaccante francese, attualmente in forza al Parma. TUTTO FATTO – Bonny del Parma è stato identificato ormai da tempo dalla dirigenza interista come il sostituto ideale di Marcus Thuram, per caratteristiche fisiche e tattiche: potenza, velocità e capacità di attaccare la profondità . Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter punta a chiudere la trattativa per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. L’attaccante che ha impressionato per crescita e maturità nel corso dell’ultima stagione in Serie A, andrebbe a rinforzare un reparto offensivo che ha appena salutato due elementi: Marko Arnautovic, svincolato dopo una stagione complicata dal punto di vista fisico, e Joaquin Correa, trasferitosi al Botafogo dopo anni difficili in nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny a un passo dall’Inter! Dirigenza pronta a chiudere: le cifre dell’affare – Sky

