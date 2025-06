Boninsegna | Inzaghi non è stato un professionista nell’addio all’Inter Chivu dovrà sistemare una cosa

Roberto Boninsegna, leggendario ex attaccante dell’Inter, si è espresso duramente sull’addio di Simone Inzaghi e sulla recente trattativa con l’Al Hilal. Le sue parole, rilasciate a La Gazzetta dello Sport, evidenziano delusione e amarezza: una vicenda che mette in discussione la professionalità dei protagonisti. Un episodio che scuote il mondo nerazzurro e che richiede una riflessione profonda su valori e rispetto nel calcio.

