Boninsegna critica | L’accordo di Inzaghi una storia triste non si è dimostrato professionista Chivu? Ecco cosa mi aspetto

L'addio di Simone Inzaghi all'Inter ha scatenato reazioni contrastanti tra tifosi e esperti. Roberto Boninsegna, ex stella nerazzurra, non è rimasto in silenzio: le sue parole dipingono un quadro amaro, criticando duramente l’accordo con gli arabi e definendo questa vicenda come una storia triste, lontana dalla professionalità che ci si aspetta. Ma quali sono davvero le implicazioni di questa scelta? E cosa ci aspetta nel futuro dell’Inter?

Le parole di Roberto Boninsegna, ex calciatore dell’Inter, sull’addio di Simone Inzaghi alla panchina del club nerazzurro. I dettagli. Roberto Boninsegna ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dell’ Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi in direzione Al Hilal. ADDIO INZAGHI – « Questa sull’accordo con Simone Inzaghi tirata fuori dagli arabi è una storia triste. Non da professionisti. Trovo ingiusto che il nostro allenatore alla vigilia di una partita così importante per il mondo nerazzurro avesse già un altro contratto, non è modo di comportarsi specialmente se il club tenuto all’oscuro di tutto si chiama Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Boninsegna critica: «L’accordo di Inzaghi una storia triste, non si è dimostrato professionista. Chivu? Ecco cosa mi aspetto»

In questa notizia si parla di: inzaghi - boninsegna - critica - accordo

Boninsegna avvisa Inzaghi: «L’Inter ha regalato lo scudetto, ora in Champions non può fallire. Sono convinto di una cosa» - Roberto Boninsegna avvisa Inzaghi: l’Inter ha regalato lo scudetto e ora, in Champions, non può fallire.

Boninsegna critica Inzaghi: L'accordo una storia triste: non si è dimostrato professionista; Torres, arriva il nuovo tecnico. Mister Pazienza firma un contratto biennale; Blessed Edomwonyi, ecco l'attaccante del futuro in casa Atalanta.

Boninsegna punge Inzaghi: "Accordi con i sauditi prima della finale? Poco professionale" - L'ex nerazzurro ha commentato le voci sull’accordo tra Simone Inzaghi e l’Al Hilal, siglato prima della finale di Champions: "’Non è da professionisti". Riporta gazzetta.it

Boninsegna: "Se Inzaghi stasera vince prende il volo. Oppure può finire come nel 1971" - Ma per l’Inter in positivo può spostare tanto", Così Roberto Boninsegna inquadra per la Gazzetta dello Sport la partitissima di questa sera tra Napoli e Inter: "Simone Inzaghi può staccarsi e ... Secondo msn.com