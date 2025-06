Bonelli a Pichetto Fratin | Quanto costerà agli italiani il nucleare? Il ministro | Cifre decrescenti nel tempo

Nel vivace scambio a Montecitorio, Angelo Bonelli dei Verdi ha sollevato una questione cruciale: quanto costerà agli italiani il ritorno al nucleare? Con un tono deciso e puntuale, il ministro Pichetto Fratin ha risposto offrendo cifre decrescenti nel tempo, ma senza fornire un dato preciso. La domanda rimane: quale sarà l’impatto economico reale di questa scelta energetica sui cittadini e le imprese italiane? La risposta potrebbe influenzare il nostro futuro energetico e il portafoglio di tutti.

Angelo Bonelli, coportavoce dei Verdi, durante le interrogazioni a Montecitoro, ha chiesto al governo Meloni quanto costerà agli italiani il programma di attivazione della produzione di energia nucleare in Italia. A rispondere a Bonelli è stato il ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energica, Gilberto Pichetto Fratin. “Lei, ministro – ha replicato Bonelli – oggi non ha dato una cifra. State condannando gli italiani e le imprese a pagare il costo dell’energia molto di più di quello che pagano oggi, però basta con gli italiani a fare pantalone nei confronti dei poteri forti di questo Paese”. L'articolo Bonelli a Pichetto Fratin: “Quanto costerà agli italiani il nucleare?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bonelli a Pichetto Fratin: “Quanto costerà agli italiani il nucleare?”. Il ministro: “Cifre decrescenti nel tempo”

