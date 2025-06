Bonatti sulle seconde squadre | L’Inter è partita in ritardo rispetto alle altre ma adesso può avere un vantaggio Ecco quale

Andrea Bonatti, ex tecnico della Juve Primavera, analizza la situazione delle seconde squadre italiane, focalizzandosi sull’Inter Under 23, ritardata rispetto alle altre. Nonostante il debutto tardivo, potrebbe ora vantare un vantaggio competitivo, aprendo nuove prospettive per le giovani leve del calcio italiano. Scopriamo insieme quale potrebbe essere questa opportunità, e come potrebbe influenzare il futuro delle squadre di sviluppo nel nostro campionato.

Bonatti e le seconde squadre: «Inter partita in ritardo, ma.». Il commento del tecnico ex Juve Primavera. Cosa ha detto. A Radio Sportiva, il tecnico ex Juve Primavera Andrea Bonatti ha parlato anche di seconde squadre. Il suo commento sulla nascita dell’ Inter Under 23, che andrà ad aggiungersi a Juventus Next Gen, Milan Futuro ed Atalanta U23. Le sue parole. BONATTI – «È partita in ritardo rispetto alle altre, ma questo le ha permesso di osservare e comprendere meglio le diverse dinamiche. Stefano Vecchi, poi, è un tecnico bravissimo con i giovani e conosce molto bene la categoria. In Belgio, Olanda o Grecia le seconde squadre dei top club giocano stabilmente nelle seconde divisioni, senza il problema delle retrocessioni e con un livello tecnico più basso, ma ricco di ragazzi nati nel 2005 o 2006. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonatti sulle seconde squadre: «L’Inter è partita in ritardo rispetto alle altre, ma adesso può avere un vantaggio. Ecco quale»

