Bombe israeliane in una università di Teheran

Una notte di tensione scuote Teheran: l’università Imam Hossein, un centro accademico sostenuto dalla Guardia Rivoluzionaria, è stata colpita da bombe israeliane. Un attacco che solleva inquietanti interrogativi sulla stabilità e sulla delicatezza delle relazioni internazionali in questa regione calda. La domanda che tutti si pongono ora è come reagirà l’Iran di fronte a questa escalation e quali conseguenze potrebbe avere per la pace globale.

L'università Imam Hossein di Teheran è stata presa di mira dagli attacchi di questa notte sull'Iran. L'ateneo sarebbe finanziato dal corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica (i cosiddetti pasdaran) alla periferia est della capitale iraniana. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bombe israeliane in una università di Teheran

