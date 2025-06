Bomba Usa GBU-57 per distruggere i bunker iraniani | la può trasportare solo il bombardiere B-2 Spirit

In un clima di crescente tensione, le decisioni che plasmeranno il destino del Medio Oriente sono al centro dell’attenzione globale. La possibilità di un intervento militare statunitense, con armi avanzate come la GBU 57 e il supporto dell’incognito B-2 Spirit, mette in discussione gli equilibri geopolitici. È il momento di riflettere attentamente: entrare in guerra o no? La scelta di Donald Trump potrebbe cambiare il corso della storia.

Super bomba e bombardieri B-2: così gli Usa possono distruggere i bunker nucleari di Teheran - Nel mondo delle operazioni militari più sofisticate, gli Stati Uniti dispongono di armi devastanti come la GBU-57 A/B Massive Ordnance Penetrator, un'arma di precisione capace di penetrare i più robusti bunker nucleari di Teheran.

