Bomba in via Bari | l' esplosione davanti alla vetrina di un negozio di abbigliamento

Un'esplosione improvvisa in via Bari a Foggia ha sconvolto la notte, danneggiando gravemente il negozio 'Paradiso Selvaggio'. Intorno alle 2.30, ignoti hanno piazzato un ordigno rudimentale all’ingresso dell’attività , lasciando dietro di sé macerie e paura. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e invita a riflettere sull’importanza di maggiore vigilanza. La città si interroga: cosa ci riserva il futuro?

Esplosione nella notte, a Foggia, dove ignoti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno rudimentale all'ingresso di un'attività commerciale. Il fatto è successo intorno alle 2.30, in via Bari (angolo via Ciampitti): colpita l'attività 'Paradiso Selvaggio'; danneggiate la saracinesca e la.

Bomba in via Bari: l'esplosione davanrti alla vetrina di un negozio di abbigliamento - Un'esplosione devastante ha scosso Foggia nella notte, precisamente in via Bari, di fronte al negozio di abbigliamento 'Paradiso Selvaggio'.

