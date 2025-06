Bomba in via Bari | l' esplosione davanrti alla vetrina di un negozio di abbigliamento

Un'esplosione devastante ha scosso Foggia nella notte, precisamente in via Bari, di fronte al negozio di abbigliamento 'Paradiso Selvaggio'. Intorno alle 2.30, ignoti hanno piazzato un ordigno rudimentale all'ingresso, danneggiando gravemente la saracinesca e creando un forte allarme tra i residenti. Si indaga per identificare i responsabili e capire le motivazioni di questo gesto inquietante, che mette ancora una volta in evidenza le criticitĂ di sicurezza della cittĂ .

Esplosione nella notte, a Foggia, dove ignoti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno rudimentale all'ingresso di un'attivitĂ commerciale. Il fatto è successo intorno alle 2.30, in via Bari (angolo via Ciampitti): colpita l'attivitĂ 'Paradiso Selvaggio'; danneggiate la saracinesca e la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Bomba in via Bari: l'esplosione davanrti alla vetrina di un negozio di abbigliamento

