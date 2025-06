Bologna accoglie l' esordio della nazionale femminile di basket all' EuroBasket

Bologna si trasforma nel cuore pulsante del basket femminile europeo, accogliendo con entusiasmo l’esordio della nazionale italiana al FIBA Women’s EuroBasket. Al PalaDozza e al Madison di Piazza Azzarita, le azzurre sono pronte a scrivere una pagina importante della loro storia sportiva, affrontando avversarie di livello come Serbia, Slovenia e Lituania. Un’emozione unica che promette di infiammare il pubblico e di rafforzare il legame tra città e pallacanestro femminile.

Bologna e il PalaDozza si tingono di azzurro per l’esordio della nazionale femminile di basket. Inizia oggi al Madison di Piazza Azzarita il girone eliminatorio della Fiba Women’s EuroBasket. Nella seconda sfida di giornata le azzurre alle 21 esordiranno davanti al proprio pubblico per sfidare la Serbia, in una sfida già fondamentale per il proprio cammino europeo. Serbia oggi, Slovenia domani, Lituania sabato, tre avversarie toste per le azzurre che puntano ad un posto tra le prime due per accedere poi ai quarti della fase finale, insieme alle squadre che si qualificheranno dai gironi di Brno, Amburgo e del Pireo, dove si svolgerà proprio la fase finale della rassegna continentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net