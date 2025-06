Bologna 2016 | Possibile Chiusura dopo 9 Stagioni Guerri Valuta Nuovi Progetti

Il Bologna 2016, sotto la guida di Rossano Guerri, si trova a un bivio cruciale: dopo nove stagioni, si prospetta una possibile chiusura o una rivoluzione strategica. La proposta di una joint-venture tra società bolognesi e imolesi mira a creare sinergie innovative, condividendo risorse e talenti. Un’epoca di cambiamenti che potrebbe ridefinire il futuro del club e del calcio dilettantistico locale, aprendo nuove opportunità e sfide da affrontare con coraggio.

Dopo 9 stagioni potrebbe trovarsi a un bivio epocale il Bologna 2016 del presidente Rossano Guerri. A fine maggio il numero uno rossoblù aveva avanzato l’idea di una joint-venture fra alcune società da Bologna a Imola che, pur mantenendo le rispettive autonomie, metterebbe in condivisione spazi, strutture, dirigenti e allenatori per l’accompagnamento dei ragazzi più brillanti alle categorie superiori e i giocatori a fine carriera al mondo del lavoro: in questa maniera l’interscambio favorirebbe specializzazioni sportive di ogni singolo club, con categorie adatte a ogni tipologia di atleta. Tuttavia il tiepido riscontro ricevuto potrebbe portare il Bologna 2016 a cessare la propria attività . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net