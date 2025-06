Bollette l' Italia resta tra le più care d' Europa Pesa il macigno di tasse e oneri

L'Italia si conferma tra i paesi con le bollette energetiche più salate d'Europa, schiacciata da tasse e oneri che gravano pesantemente sui consumatori. La relazione annuale 2024 di Arera, presentata dal presidente Stefano Besseghini, evidenzia le criticità del settore, svelando il peso insostenibile di un sistema fiscale che rende le utenze sempre più costose. Scopriamo insieme come questa situazione influisce sulle famiglie italiane e cosa si può fare per cambiare rotta.

Nella relazione annuale 2024 di Arera presentata dal presidente Stefano Besseghini al governo e al Parlamento emergono le problematiche legate alle bollette di luce e gas in Italia. Troppe tasse, e sono le più care..

Bollette dell’acqua: stangata in arrivo. Dove si paga di più e di meno in Italia. - Le bollette dell'acqua in Italia sono in aumento, con aumenti tra il 7 e il 9% nel 2024, aggravando il peso sulle famiglie.

In Italia luce e gas più cari rispetto alla media Ue. “Oneri, imposte e tasse annullano i risparmi da…; Bollette, l'Italia resta tra le più care d'Europa. Pesa il macigno di tasse e oneri; Bollette, Arera: componente Italia oneri, imposte e tasse elevata, +134% su Francia.

Gli oneri fanno salire le bollette. Luce e gas più cari della media Euro - Roma, 17 giugno 2025 – ????? Oneri, imposte e tasse: sono i motivi per cui in Italia continuiamo a pagare luce e gas più degli altri paesi europei. Segnala msn.com

In Italia luce e gas più cari rispetto alla media Ue. “Oneri, imposte e tasse annullano i risparmi da calo dei prezzi dell’energia” - Secondo la relazione Arera 2024, le famiglie italiane pagano bollette tra le più care d'Europa. Si legge su ilfattoquotidiano.it