Bolelli Vavassori corrono veloci e vanno in semifinale a Halle

Bolelli e Vavassori stanno conquistando il cuore degli appassionati di tennis, volando in semifinale all'ATP 500 di Halle per il secondo anno consecutivo. Con grinta e determinazione, hanno superato una tough coppia americana e ora si preparano ad affrontare un affascinante duello contro i talentuosi canadesi Auger-Aliassime e Shapovalov. La sfida promette emozioni intense e spettacolo da non perdere!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori portano a casa il pass per le semifinali dell'ATP 500 di Halle. Per il secondo anno consecutivo i due azzurri ci arrivano: battuta la coppia tutta americana composta da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow per 7-6(10) 6-2. Ora ci sarĂ la sfida spettacolo con il duo a tinte canadesi (e illustre) composto da Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. Il primo set inizia con una discreta scarsitĂ di emozioni reali, almeno nelle prime fasi, con le due coppie che si alternano al servizio senza che ci sia una reale prevalenza dall'una o dall'altra parte. Primo brivido sul 2-2 30-15: doppio fallo di Bolelli, arrivano però ace e prima e tutto sistemato.

