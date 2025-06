Bolelli e Vavassori ad Halle succede di tutto! Come è finita 

A Halle, Simone Bolelli e Andrea Vavassori stanno vivendo una vera e propria maratona di successo al “Terra Wortmann Open” ATP 500, un torneo che mette alla prova i migliori su erba. Difendendo con determinazione il titolo conquistato l’anno scorso, i due italiani stanno dimostrando di essere una delle coppie più affiatate e competitive del circuito. La loro corsa prosegue, e lo spettacolo è assicurato fino all’ultima palla.

Prosegue a gonfie vele la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel prestigioso "Terra Wortmann Open" di Halle, torneo ATP 500 da 2.522.220 euro che rappresenta una delle tappe principali della stagione su erba. I campioni in carica del doppio non solo stanno difendendo con grinta e qualità il titolo conquistato lo scorso anno, ma stanno anche ribadendo, partita dopo partita, di essere una delle coppie più solide e affiatate del circuito. Dopo l'esordio tutt'altro che agevole contro Marcelo Melo e Alexander Zverev, piegati in tre set al termine di una battaglia intensa, i due azzurri hanno innestato una marcia diversa nei quarti di finale, superando con autorità la coppia americana formata da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow.