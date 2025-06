Bolca Eco Trail | tre percorsi per vivere al meglio la Lessinia

Preparati a vivere un'esperienza unica nella splendida Lessinia: il Bolca Eco Trail, giunto alla sua quarta edizione, offre tre percorsi emozionanti per scoprire in modo sostenibile e coinvolgente questa meravigliosa regione. Mancano pochi giorni all’evento di domenica 22 giugno, organizzato dall’A.S.D. Valdalpone con il patrocinio di Bolca e Vestenanova, e promette avventure indimenticabili tra natura, sport e tradizioni locali. Non vediamo l’ora di condividere con te questa straordinaria giornata!

Classifica Bolca Trail Run 2024 - Con il Bolca Trail Run di domenica 23 giugno 2024, il mondo trail si dà appuntamento in provincia di Verona. Come scrive discoveryalps.it