BMW XM Label | il vertice assoluto tra lusso potenza e personalizzazione

Scopri la nuova BMW XM Label, il massimo dell’eleganza, potenza e personalizzazione in un SUV ibrido plug-in. Con un motore V8 elettrificato e un design impeccabile, questa vettura rappresenta l'apice della sportività di lusso, offrendo un’esperienza di guida senza compromessi. Un vero e proprio gioiello di tecnologia e stile pensato per chi non si accontenta. La BMW XM Label è pronta a ridefinire il concetto di eccellenza su strada.

La BMW XM evolve e punta dritta all'eccellenza: la gamma si restringe a due modelli, ma guadagna ancora più esclusività. Il ruolo da protagonista è ora riservato alla nuova BMW XM Label, unica variante equipaggiata con motore V8 elettrificato e simbolo di un approccio radicale alla sportività di alta gamma. Questo SUV plug-in hybrid

