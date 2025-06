bloccato lo stalker di emma raducanu voleva fregare la sicurezza di wimbledon e acquistare un biglietto

Dopo aver tentato di compromettere la sicurezza di Emma Raducanu, lo stalker della tennista ha fatto un ulteriore passo avanti: ha cercato di acquistare un biglietto per Wimbledon. Fortunatamente, le misure di sicurezza del prestigioso torneo hanno bloccato sul nascere ogni tentativo, dimostrando ancora una volta l'impegno nel proteggere gli atleti e gli appassionati. Un episodio che mette in evidenza l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza degli eventi sportivi.

Dopo che lo scorso febbraio fu smascherato uno stalker della tennista Emma Raducanu, ora si è scoperto che ha cercato anche di comprare i biglietti per Wimbledon, ma non ci è riuscito a causa delle misure di sicurezza rigide del torneo. Lo stalker di Emma Raducanu ha tentato di acquistare un biglietto per Wimbledon. Il portale tedesco Spiegel scrive: Lo stalker di Emma Raducanu ha cercato di acquistare un biglietto per il prossimo torneo del Grande Slam a Wimbledon. Dopo che era stato individuato, la tennista aveva interrotto la partita che stava disputando e l’uomo si era impegnato, secondo la polizia, a firmare un documento in cui dichiarava di mantenere le distanze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it