Bloccate su un isolotto in mezzo all’Oglio | due 15enni recuperate dall’elisoccorso

ragazze coraggiose e determinate, ma per fortuna l’intervento tempestivo dell’elisoccorso ha garantito il loro salvataggio in sicurezza. Le giovani, Residenti nel Bresciano, stavano attraversando il fiume Oglio quando un imprevisto ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ora sono in buone condizioni e ricorderanno sempre questa avventura, che dimostra quanto sia importante agire subito in situazioni di emergenza.

Stanno bene le due 15enni che nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 giugno erano rimaste bloccate su un isolotto in mezzo al fiume Oglio, all’altezza di Pumenengo. Le giovani, residente nel Bresciano, stavano provando ad attraversare il corso d’acqua quando improvvisamente una delle due sarebbe scivolata: impaurita non se l’è più sentita di continuare, così hanno cercato riparo sull’isolotto e chiesto aiuto al numero unico d’emergenza. Erano circa le 18: sul posto in pochi minuti si sono precipitati diversi mezzi di soccorso, tra cui gli elicotteri del 118 e dei vigili del fuoco di Malpensa, i sommozzatori di Treviglio e i vigili del fuoco di Romano di Lombardia, con il nucleo Speleo Alpino Fluviale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bloccate su un isolotto in mezzo all’Oglio: due 15enni recuperate dall’elisoccorso

