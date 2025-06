Blitz a Casa Milan | Busardò Riso e Pastorello presenti nella sede rossonera | PM News

In un blitz che ha attirato l’attenzione di tutti, Casa Milan si anima con la presenza di agenti di rilievo come Busardò, Riso e Pastorello. Le loro mosse strategiche nel cuore del club rossonero sollevano molte domande e aprono un nuovo capitolo di intrighi e sorprese nel mondo del calcio italiano. Cosa bolle in pentola? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa intrigante vicenda.

Movimenti importanti a Casa Milan: secondo la nostra redazione, gli agenti Busardò, Riso e Pastorello sono presenti nella sede rossonera.

