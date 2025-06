Blatte volanti a Roma partito il piano di disinfestazione | la mappa degli interventi

Blatte volanti a Roma: scatta il piano di disinfestazione con interventi mirati in vari quartieri. L’assessora all’ambiente, Sabrina Alfonsi, annuncia l’avvio delle operazioni, in risposta all’incremento preoccupante di questi insetti che sta mettendo in allarme la città. La mappa degli interventi garantisce un’azione tempestiva e mirata per ripristinare il comfort e la sicurezza dei cittadini. La battaglia contro le blatte continua, ma ora la città è più vicina a sconfiggerle.

Sono iniziati i primi interventi di disinfestazione dalle blatte volanti in diversi quartieri di Roma. A farlo sapere è l’assessora all’ambiente del comune di Roma, Sabrina Alfonsi, secondo cui l'incremento della presenza di questi insetti, che ha messo in allarme la città è dovuto “all’aumento. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Blatte volanti a Roma, partito il piano di disinfestazione: la mappa degli interventi

In questa notizia si parla di: roma - blatte - volanti - disinfestazione

Blatte nere: l’incubo degli appartamenti e dei condomini a Roma - Con l'arrivo della bella stagione, Roma si trova ad affrontare un problema sempre più allarmante: l'invasione delle blatte nere, o blatte orientali.

Le blatte volanti che hanno invaso Roma stanno destando ansia e preoccupazione. Ecco che cosa sono e come riconoscerle Vai su Facebook

Blatte volanti a Roma, partito il piano di disinfestazione: la mappa degli interventi; Sito Istituzionale | Blatte volanti, in corso interventi di disinfestazione; Non bisogna allarmarsi per le blatte “volanti” a Roma.

Invasione di blatte volanti a Roma: da dove arrivano e perché non è un buon segno - Invasione in differenti quartieri a causa del gran caldo: ecco cosa sapere e che rischi si possono correre ... Come scrive tecnologia.libero.it

Invasione di blatte volanti a Roma, il disinfestatore: “Possono arrivare ai piani alti dei palazzi” - Un problema che non colpisce solo il quartiere Aurelio, ma anche altre zone della capitale come Torpignattara, Monte Mario, il Lido di Ostia e vari altri quadranti. Si legge su fanpage.it