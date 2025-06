Blatte volanti a Roma l’invasione nelle piazze | Ogni sera escono dai tombini

Roma si trasforma al tramonto, quando piazze e marciapiedi si popolano di un’invasione inaspettata: le blatte volanti. Da Aurelio a Ostia, questi indesiderati ospiti emergono dai tombini per prendersi il centro della scena, creando disagio e allarmismo tra i cittadini. Henry, costretto a dormire su una panchina di Villa Carpegna, testimonia questa singolare e inquietante realtà. Ma cosa si può fare per fermare questa invasione notturna?

Di sera, quando il sole va giù, piazze e marciapiedi di Roma si animano di ospiti indesiderati. Succede ormai in tanti quartieri, da Aurelio a Torpignattara, da Ostia a Monte Mario. È l’invasione delle blatte volanti. “Escono dai tombini ogni sera. In poco tempo questa piazza si riempie di blatte”. A raccontarlo è Henry, un uomo che da qualche giorno dorme su una panchina in piazza di Villa Carpegna, tra via Gregorio VII e la circonvallazione Aurelia, così come riferito dalle colonne de Fanpage. “Le prime iniziano a uscire verso le dieci. Una sbuca, poi rientra. e dopo pochi minuti è un’orda. Un vero incubo”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it