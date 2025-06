Blackout a Roma oltre 1200 utenze senza corrente in dieci giorni | guasti e disagi in vari quartieri

Un blackout di vasta scala ha lasciato oltre 1200 utenze senza corrente a Roma negli ultimi dieci giorni, causando disagi in diversi quartieri della città. Abitazioni e negozi si sono trovati improvvisamente al buio, alcuni per più di quattro ore, a causa di guasti accidentali agli impianti. Nonostante le tempestive riparazioni di Acea Areti, questi disservizi hanno inevitabilmente messo in discussione l’affidabilità delle infrastrutture elettriche romane, sollevando domande sulla resilienza della rete urbana.

In diversi quadranti della città, da giorni, abitazioni e negozi si sono ritrovati senza corrente elettrica, in alcuni casi anche per oltre quattro ore. Un’ondata di blackout che ha interessato complessivamente più di 1200 utenze di bassa tensione, rimaste “spente” a causa di una serie di guasti accidentali agli impianti. Una serie di problemi che, come comunicato da Acea Areti, sono stati risolti tempestivamente, ma che hanno inevitabilmente provocato disagi a residenti e attività commerciali in numerose zone della Capitale. Le zone colpite: dai Parioli a Prati, passando per l’est e i Granai. I primi disservizi risalgono al 9 giugno, con un guasto multiplo che ha mandato fuori servizio tre cabine secondarie, lasciando senza corrente circa 250 utenze tra viale Parioli e via Ruggero Fauro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Blackout a Roma, oltre 1200 utenze senza corrente in dieci giorni: guasti e disagi in vari quartieri

In questa notizia si parla di: blackout - oltre - utenze - corrente

Blackout al rione Commenda: oltre 100 famiglie senza corrente per ore - Un blackout improvviso ha lasciato oltre 100 famiglie e numerosi negozi del rione Commenda di Brindisi senza energia elettrica, creando disagi e preoccupazioni.

Torino 10 ore senza energia elettrica. Cosa sappiamo del blackout che ha messo in ginocchio la città. E perché deve preoccupare tutti; Blackout di 10 ore a Torino, l'allarme di Ascom: Gravi danni per attività in centro; Blackout notturno a Minervino Murge, oltre 900 utenze senza corrente.

Borgo Vittoria senza energia per dodici ore: non si ferma l’ondata di blackout in città - Borgo Vittoria senza energia per dodici ore: non si ferma l’ondata di blackout in città Sbalzi di corrente per il quarto giorno di fila: colpiti anche il centro, Parco Dora e Regio Parco. Lo riporta informazione.it

Blackout a Torino: 10mila utenze senza corrente - Iren: "Intervenuti in tempo reale, bisogna far fronte a condizioni climatiche ormai estreme" ... Riporta rainews.it