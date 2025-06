Bit2Me compie 10 anni | il fatturato dell’azienda spagnola leader nelle criptovalute è cresciuto del 192%

Bit2Me, azienda spagnola leader nei servizi finanziari digitali e criptoattivi, celebra il suo 10º anniversario riaffermando l’impegno verso innovazione, sicurezza e regolamentazione. Bit2Me conta oltre 200 dipendenti, con oltre 1,2 milioni di utenti registrati dal 2014, 7.500 aziende iscritte, più di 350 criptovalute disponibili e una crescita del fatturato del 192%. Nel 2024, il mercato europeo delle criptovalute è infatti cresciuto notevolmente, raggiungendo il 23% delle transazioni globali (oltre 1.300 miliardi di dollari). Anche l’Italia ha registrato un aumento del 25% nell’uso delle piattaforme di scambio, pur restando dietro Germania e Francia per utenti attivi. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Bit2Me compie 10 anni: il fatturato dell’azienda spagnola leader nelle criptovalute è cresciuto del 192%

Bit2Me compie 10 anni: il fatturato dell'azienda spagnola leader nelle criptovalute è cresciuto del 192%, con 1,2 mio di utenti, 7.500 aziende e 350 cripto listate

