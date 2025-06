Bit2Me compie 10 anni | il fatturato dell’azienda spagnola leader nelle criptovalute è cresciuto del 192%

Bit2Me festeggia 10 anni di innovazione nel mondo delle criptovalute, consolidandosi come leader nel settore con un fatturato cresciuto del 192%. Con oltre 1,2 milioni di utenti e più di 350 criptovalute disponibili, l’azienda spagnola continua a guidare il mercato digitale, dimostrando una crescita impressionante e un impegno incessante verso sicurezza e regolamentazione. Nel 2024, il mercato europeo delle criptovalute ha registrato un ulteriore potente sviluppo, confermando le ambizioni di Bit2Me di plasmare il futuro finanziario.

Bit2Me, azienda spagnola leader nei servizi finanziari digitali e criptoattivi, celebra il suo 10º anniversario riaffermando l'impegno verso innovazione, sicurezza e regolamentazione. Bit2Me conta oltre 200 dipendenti, con oltre 1,2 milioni di utenti registrati dal 2014, 7.500 aziende iscritte, più di 350 criptovalute disponibili e una crescita del fatturato del 192%. Nel 2024, il mercato europeo delle criptovalute è infatti cresciuto notevolmente, raggiungendo il 23% delle transazioni globali (oltre 1.300 miliardi di dollari). Anche l'Italia ha registrato un aumento del 25% nell'uso delle piattaforme di scambio, pur restando dietro Germania e Francia per utenti attivi.

