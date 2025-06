Bisogna lavorare su quello che c’è intervista a Sara Gama

Sara Gama, simbolo di determinazione e impegno, ha rivoluzionato il calcio femminile e ispirato molte di noi a credere nei propri sogni. La sua carriera e il suo esempio hanno aperto strade nuove, dimostrando che il talento unito alla passione può cambiare vite. Guardando il suo addio all’Allianz Stadium, ho compreso quanto il suo impatto vada oltre il campo. È ora di lavorare insieme per sostenere e valorizzare le donne nello sport e nella società.

Siamo in molti a dover qualcosa a Sara Gama, non solo chi gioca a calcio o sogna di farlo. Nel mio piccolo, le devo molto anche io perché probabilmente senza ciò che ha fatto e quindi senza l’introduzione del professionismo, oggi non avrei un lavoro. È una cosa su cui ho riflettuto parecchio mentre la osservavo fare il giro di campo nella sua partita di addio all’Allianz Stadium, e mi sono resa conto di non essere la sola ad aver provato questa sensazione. A dire il vero è una cosa che ho iniziato a realizzare molto prima, parlando fuori dallo stadio con persone che in mano avevano cartelli e striscioni dedicati a lei. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Bisogna lavorare su quello che c’è, intervista a Sara Gama

