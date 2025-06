Biologi Lombardia sostenibilità e AI al centro di un convegno

L'evento ha riunito esperti e innovatori per esplorare come biologia, sostenibilità e AI possano rivoluzionare il settore sanitario in Lombardia. Un'opportunità unica per riflettere sulle sfide e le opportunità di un futuro più eco-sostenibile e tecnologicamente avanzato, con il paziente al centro delle strategie. Scopriamo insieme come queste tematiche stanno plasmando la nostra realtà e quali soluzioni innovative emergono da questo stimolante incontro.

MILANO - Innovazione, intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale e centralità del paziente: sono questi i temi chiave emersi durante il convegno "Laboratori del futuro: innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale", svoltosi oggi ad Assago, all'NH Milano Congress Center, evento prom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Biologi Lombardia, sostenibilità e AI al centro di un convegno

In questa notizia si parla di: sostenibilità - convegno - biologi - lombardia

Convegno sul turismo a Montopoli Valdarno: verso la sostenibilità - Sabato mattina, la sala medicea del convento dei frati minori di San Romano ha ospitato il secondo convegno sul turismo a Montopoli Valdarno, incentrato sulla sostenibilità ambientale e sociale nello sviluppo turistico.

Si avvisano gli iscritti che domani, 18 giugno 2025, gli uffici saranno chiusi per il Convegno Lab Italia. Per qualsiasi necessità o informazione, sarà possibile utilizzare i canali di comunicazione online ufficiali (mail: [email protected]) o reda Vai su Facebook

Biologi Lombardia, sostenibilità e AI al centro di un convegno; A Milano il congresso dell’Ordine dei Biologi della Lombardia “Day Summit su obesità e microbiota”; Gli studenti delle superiori a scuola da Arpa Lombardia.