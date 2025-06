Biogas di Borgo Carso Tar rinvia al 19 novembre

Il futuro energetico di Borgo Carso a Latina si fa ancora attendere: tutto rinviato al 19 novembre per il progetto di biogas, che promette di rivoluzionare la produzione sostenibile nella zona. Durante la discussione al Tar sul ricorso della società contro il diniego comunale, si è deciso di posticipare ulteriormente la decisione. Resta da vedere se questa attesa porterà a una svolta positiva per un impianto che potrebbe fare la differenza nel panorama energetico locale.

Tutto rinviato al 19 novembre per la Biogas che dovrebbe sorgere a Borgo Carso, a Latina. Oggi è stato discusso il ricorso al Tar della società per l'annullamento del diniego alla realizzazione dell'impianto da parte del Comune, ma l'azienda non ha presentato comunque richiesta di sospensiva.

