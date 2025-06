Bioeconomia Circolare Vito Grassi | Ancora una volta il Mezzogiorno vince la sfida con il Centro-Nord

Il Mezzogiorno si conferma protagonista nella bioeconomia circolare, dimostrando che l’innovazione e la sostenibilità sono leve di crescita inclusiva. Secondo l’XI Rapporto sulla Bioeconomia in Europa, il Sud si distingue per l’uso strategico delle risorse biologiche, superando il Centro-Nord. È una sfida vinta, un’opportunità unica per rilanciare lo sviluppo e creare un futuro più verde e prospero: un risultato che apre nuove prospettive per tutto il Paese.

“Una opportunità straordinaria di sviluppo inclusivo, in particolare per il Sud. Anche dall’ XI Rapporto sulla Bioeconomia in Europa, curato dal Centro Studi di Intesa Sanpaolo con il Cluster SPRING, emerge un messaggio chiaro e consolidato: nel metasettore dell’economia circolare, il Mezzogiorno vince la sfida con il Centro-Nord: il 23,6% delle imprese meridionali utilizza risorse biologiche contro il 19,7% delle attività produttive del resto del Paese. La scelta bio si conferma una potente chiave di crescita per il Sud, dove Green e Innovazione fanno la parte del leone”. Ad affermarlo è Vito Grassi, amministratore delegato di Graded e presidente di ALuiss partecipando a Roma, presso la sede dell’Università Luiss – Guido Carli, alla presentazione del Rapporto sulla Bioeconomia in Europa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: bioeconomia - circolare - mezzogiorno - vince

