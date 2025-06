Bimbo ha fretta di nascere Il parto al pronto soccorso

Un’emozionante corsa contro il tempo al pronto soccorso di Cento: un'improvvisa nascita, un miracolo che si realizza in pochi minuti. La determinazione di mamma e la prontezza del personale sanitario si uniscono per regalare al piccolo un lieto inizio di vita, dimostrando che anche nelle situazioni più imprevedibili, l’amore e la professionalità fanno la differenza. Soltanto per completare l’iter previsto in questi...

Il bimbo ha fretta di nascere, Varcata la soglia del pronto soccorso di Cento, la mamma è già sofferente. Si attiva immediatamente il protocollo previsto in questi casi. Pur non essendoci più la maternità, in pochi minuti arrivano un’ ostetrica e un ginecologo che aiutano a partorire la donna di 31 anni, straniera. In pochi minuti viene alla luce un bellissimo maschietto, l’immagine della salute. Soltanto per completare l’iter previsto in questi casi, madre e figlio vengono trasferiti all’ ospedale di Cona. Il fuori programma si è verificato l’altra mattina al nosocomio di Cento: la donna ha detto di non sentirsi bene e, pur essendo in stato di gravidanza, non pensava che il parto fosse imminente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bimbo ha fretta di nascere. Il parto al pronto soccorso

In questa notizia si parla di: bimbo - fretta - nascere - pronto

Bimbo ha fretta di nascere, il papà aiuta la moglie a partorire in casa: “Guidato dai medici in videochiamata” - Un papà improvvisato e un parto in casa: una storia che dimostra quanto la tecnologia possa essere un alleato nei momenti più critici.

Finalmente la mia prima giornata di mare dell’#estate2025 Incontro dopo un anno i miei piccoli amici, certamente promossi e orgogliosi di esser diventati finalmente “grandi”; ancora troppo piccoli per capire che non devono aver fretta di crescere ma solo go Vai su Facebook

Bimbo ha fretta di nascere, il papà aiuta la moglie a partorire in casa: Guidato dai medici in videochiamata; Veronica ha fretta di nascere, l’auto trasformata in sala parto. “È stata una grande emozione”; San Gregorio Magno, bimba nasce in casa: mamma e neonata stanno bene.

Bimbo ha fretta di nascere. Il parto al pronto soccorso - Cento, la madre si era presentata all’ospedale con forti dolore alla pancia. Scrive ilrestodelcarlino.it

Bimbo ha fretta di nascere, il papà aiuta la moglie a partorire in casa: “Guidato dai medici in videochiamata” - “Il bimbo era pronto a uscire e mi hanno chiesto i sanitari che non avesse ... Secondo fanpage.it