Bimbo chiuso in auto i pompieri spaccano il finestrino

Un episodio che poteva avere conseguenze tragiche si è fortunatamente risolto grazie all’intervento tempestivo dei pompieri di Maia Alta. Quando le portiere dell’auto si sono dimostrate irraggiungibili, i vigili del fuoco hanno agito prontamente, spaccando il finestrino per liberare il bambino intrappolato. Un esempio di come la prontezza e l’abilità degli operatori di emergenza possano fare la differenza in situazioni di reale pericolo.

Hanno dovuto letteralmente spaccare il finestrino per liberare il bambino che era nell’auto parcheggiata in una delle vie di Maia Alta, con le portiere che non si riuscivano ad aprire. Protagonisti della vicenda i vigili del fuoco del paese altoatesino, intervenuti assieme ai carabinieri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Bimbo chiuso in auto, i pompieri spaccano il finestrino

In questa notizia si parla di: auto - finestrino - bimbo - chiuso

Donna lancia due gattini dal finestrino della sua auto, mentre era in corsa sull’autostrada. Denunciata per abbandono e atti di crudeltà contro gli animali - Una donna di 30 anni, originaria di Avellino, è stata denunciata per abbandono e crudeltà verso gli animali dopo aver gettato due gattini appena nati dal finestrino della sua auto in corsa sull'autostrada A16.

Viaggiare in auto con un gatto può essere complicato. Restare chiuso nel trasportino lo stressa, soprattutto se il viaggio è lungo o pieno di soste inutili. Un ambiente silenzioso e la calma sono fondamentali. A volte può servire anche l’aiuto del veterinario. I gatt Vai su Facebook

Bambino chiuso in auto: i vigili del fuoco rompono un finestrino e lo liberano; ?? Bimbo chiuso in auto, i pompieri spaccano il finestrino; Bambino chiuso in auto: i vigili del fuoco rompono un finestrino e lo liberano.

Bambino chiuso in auto: i vigili del fuoco rompono un finestrino e lo liberano - Era “imprigionato” nella macchina lasciata in un parcheggio. Riporta altoadige.it

Bimbo chiuso in auto a 40 gradi, salvato - di ordinanza ha mandato in frantumi un finestrino e soccorso il piccolo. Scrive ansa.it