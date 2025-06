Bimba rischia la vita per il morbillo Vaccino saltato per un viaggio importante rispettare i tempi

Sei pronto a scoprire come una decisione apparentemente semplice può cambiare il destino di una giovane vita? La storia di una bambina di 19 mesi, che ha rischiato di perdere la vita a causa del morbillo, ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare i tempi delle vaccinazioni. In un mondo in continua evoluzione, proteggere i nostri piccoli non è mai stato così importante: la prevenzione salva vite e garantisce un futuro più sicuro per tutti.

Firenze, 18 giugno 2025 – A 19 mesi ha rischiato la vita per quella che per molti di noi è una patologia «banale». Ma banale il morbillo non è: le sue conseguenze possono essere gravissime, anche mortali. La piccola non era vaccinata, nonostante il calendario vaccinale della Toscana preveda la prima dose tra i 12 e i 18 mesi. Una scelta non ideologica da parte della famiglia: dovevano partire per un viaggio all’estero e hanno deciso solo di rinviare l’inoculazione. «Alla fine uno o due mesi in più cosa possono cambiare?» avranno pensato. Ma il morbillo è altamente contagioso e ha colpito la piccola, in un Paese con un tasso di vaccinazioni più basso di quello italiano e con molti più casi in circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimba rischia la vita per il morbillo. “Vaccino saltato per un viaggio, importante rispettare i tempi”

