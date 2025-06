Bilancio Conte in pressing su Roma | Tassa di soggiorno fino a 7 euro anche per l’anno delle Olimpiadi

Milano si prepara a un 2026 all'insegna dei grandi eventi, dalla possibilità di aumentare la tassa di soggiorno fino a 7 euro per gli hotel di lusso, in vista delle Olimpiadi e del Giubileo. Il Comune punta a ottenere una deroga dal Governo per potenziare le entrate turistiche e investire nelle infrastrutture. Una scelta strategica che potrebbe ridefinire il rapporto tra turismo, economia e sostenibilità nella città.

Le Olimpiadi 2026 come il Giubileo 2025 (o meglio, il Giubileo è iniziato il 24 dicembre 2024 e durerà fino al 6 gennaio 2026). Il Comune punta ad avere una deroga dal Governo per poter incrementare di due euro (da cinque a sette euro per gli hotel a cinque stelle) l’ imposta di soggiorno che i turisti che arrivano a Milano devono versare nelle casse di Palazzo Marino. Un aumento già ottenuto per l’anno giubilare. L’assessore comunale al Bilancio Emmanuel Conte, a margine del Forum dell’Economia Urbana, affiancato dall’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello, anticipa che "faremo una proposta per l’anno delle Olimpiadi per avere lo stesso tipo di deroga avuta per il Giubileo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it