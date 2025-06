Bierfest Platz decolla tra birre arte e concerti.

Il Bierfest Platz torna con la sua seconda edizione, un evento imperdibile tra birre artigianali, arte e musica dal vivo. Venerdì e sabato, un’atmosfera coinvolgente accoglierà giovani, famiglie e curiosi di ogni età , pronti a scoprire il racconto di territori e tradizioni attraverso sapori autentici. La degustazione delle birre del Birrificio La Piazza, insieme a quelle di Birrificio Acme e altri piccoli produttori, renderà questa festa un vero inno alla convivialità e alla passione.

Il Bierfest Platz, seconda edizione torna questo venerdì e sabato con una proposta che fonde convivialitĂ , cultura e partecipazione in un mix capace di parlare a giovani, famiglie e curiosi di ogni etĂ . Protagonista sarĂ la birra artigianale, presentata come un racconto di territorio, tradizione e passione produttiva e convivialitĂ . Si potranno degustare le birre del Birrificio La Piazza, e altre come ad esempio Birrificio Acme (Basiano, MI) o Birrificio Lambrate. Piazza dei Mestieri, ospiterĂ sabato esperti maestri birrari che sveleranno tecniche e segreti. Da segnalare la mostra a cielo aperto “Cosa ci manca”, realizzata da un gruppo di adolescenti con educatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it