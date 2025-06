Biasin | Inzaghi? So che sarebbe ancora all’Inter se avesse vinto la finale

Biasin rivela un retroscena su Inzaghi e il suo addio dall’Inter, sottolineando come la vittoria in finale avrebbe potuto mantenerlo sulla panchina nerazzurra. Con un’analisi approfondita, lo storico giornalista si concentra anche sulla nuova avventura della squadra di Chivu. La fascia di capitano ora passa a un volto diverso, e i tifosi si chiedono: cosa riserverà il futuro?

Biasin svela un retroscena su Inzaghi e il suo addio dall’Inter. Poi si concentra sulla prima uscita della squadra di Chivu. INZAGHI – Su Radio 24, durante il format Tutti Convocati, Fabrizio Biasin è ritornato sull’addio di Simone Inzaghi dall’Inter per andare all’Al-Hilal: « Sul fatto che ci fosse un tentativo di accordo in corso lo han capito in tanti, il Ceo dell’ AlHilal ha anche detto che non aveva firmato il contratto. Se l’ Inter avesse vinto la finale, per quello che so io, Inzaghi sarebbe ancora tecnico dell’Inter ». POST MONTERREY – Infine, Biasin ha parlato di attualità e dell’ultima uscita dei nerazzurri al Mondiale per Club: « È stata una partita con più ombre che luci, ma non mi immaginavo molto di più, visto che siamo tra la fine di una stagione e l’inizio di un’altra. 🔗 Leggi su Inter-news.it