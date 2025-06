Bianca Censori | nuovo outfit da censura copia di Kim Kardashian

Bianca Censori torna a far parlare di sé con un nuovo outfit da censura, ispirato alle iconiche scelte di Kim Kardashian. Dopo settimane di silenzio e voci di crisi con Kanye West, la Censori ha deciso di riaccendere i riflettori sfoggiando un look audace e provocante a Los Angeles. Un body color carne, che richiama il mondo dell’intimo della star, sfida i limiti e alimenta speculazioni e curiosità. La sua scelta dimostra ancora una volta quanto il suo stile sia sempre più al centro dell’attenzione.

Provaci ancora Bianca: ai fan e curiosi in astinenza, dopo qualche settimana di lontananza e rumor sulla ipotetica crisi con Kanye West ( poi smentita da nuovi avvistamenti insieme) la Censori ha pensato bene di tornare alle buone e vecchi abitudini con un look ai limiti della censura sfoggiato lunedì 16 giugno a Los Angeles. Body sgambato e scollato color carne, identico a quelli della linea di intimo della ex storica di West, quella Kim Kardashian che per molti è una vera ossessione per Bianca, e stivai pelosi alti al ginocchio. Perché i polpacci, quelli sì vanno coperti, o si rischia la freddata con la condizionata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bianca Censori: nuovo outfit da censura, copia di Kim Kardashian

